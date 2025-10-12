На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше обнаружили тысячелетние захоронения «первых христиан»

Live Science: в Польше нашли кладбище первых христиан возрастом 1000 лет
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Археологи обнаружили древнее кладбище с предположительными останками «первых христиан» возрастом около тысячи лет. Место захоронения найдено рядом с укрепленным средневековым поселением в деревне Борково (Польша). Об этом сообщает издание Live Science.

Находка относится к периоду христианизации страны, когда местные жители начали переход от язычества к новой вере. Открытие было сделано в ходе археологических работ перед строительством газопровода, и исследования на месте продолжаются.

«Мы рассматриваем этих людей как представителей первых христиан на этих землях», — рассказала соавтор исследования Юстина Марчевка-Длугоньска из Варшавского университета кардинала Стефана Вышинского.

Несмотря на христианский контекст, в могилах были найдены предметы, типичные для языческих захоронений: наконечники стрел, боевой топор, лезвия ножей, кольца и бусины из сердолика. Это говорит о том, что переход к христианству сопровождался сохранением некоторых языческих традиций.

Всего было раскопано несколько индивидуальных могил. Некоторые исследователи предположили, что это может быть захоронение воинов, служивших князю Мешко I, который правил в Польше с 960 по 992 год и считается основателем польского государства. Однако, по словам Марчевки-Длугоньской, никаких подтверждений этой гипотезы нет: «С исторической точки зрения мы пока не знаем, можем ли вообще говорить о какой-либо связи с Мешко I».

Сейчас собранные скелеты ожидают антропологического анализа. Предварительные осмотры уже выявили на одном из тел следы заживших переломов ребер, что может свидетельствовать о перенесённой травме при жизни.

Ранее в Турции обнаружили следы людей, живших семь тысяч лет назад.

