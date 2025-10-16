На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, на что указывает частое желание публиковать посты о личной жизни

Врач Панкратов: частые посты о личной жизни говорят о нарциссизме
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Частые публикации в социальных сетях моментов из личной жизни могут указывать на нарциссизм. Об этом в беседе с aif.ru сообщил врач-психотерапевт Руслан Панкратов.

«Систематическая публикация пользователями соцсетей интимных моментов своей жизни представляет собой классический признак патологического нарциссизма», — отметил собеседник издания.

В качестве примера он привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который стал часто выкладывать видео со своих велопрогулок и музыкальных пауз в рабочем кабинете.

Недавно Пашинян опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.».

В ролике политик в белой рубашке и галстуке, вероятно, находится в рабочем кабинете. Он сидит в кресле за письменным столом с несколькими телефонами. На заднем фоне виден шкаф с книгами. Премьер-министр смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

Ранее Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами