Врач раскрыл, на что указывает частое желание публиковать посты о личной жизни

Частые публикации в социальных сетях моментов из личной жизни могут указывать на нарциссизм. Об этом в беседе с aif.ru сообщил врач-психотерапевт Руслан Панкратов.

«Систематическая публикация пользователями соцсетей интимных моментов своей жизни представляет собой классический признак патологического нарциссизма», — отметил собеседник издания.

В качестве примера он привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который стал часто выкладывать видео со своих велопрогулок и музыкальных пауз в рабочем кабинете.

Недавно Пашинян опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.».

В ролике политик в белой рубашке и галстуке, вероятно, находится в рабочем кабинете. Он сидит в кресле за письменным столом с несколькими телефонами. На заднем фоне виден шкаф с книгами. Премьер-министр смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

