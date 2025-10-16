В Госдуме не согласились, что в дешевых груминг-салонах плохое качество услуг

Россияне ошибочно полагают, что в дешевых груминг-салонах для животных низкое качество услуг – даже за большой чек может попасться специалист, который искалечит питомца. Об этом заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Так он прокомментировал инцидент в Котельниках, где сотрудница дешевого груминга избила собаку.

«От ценовой категории ничего не зависит — много ситуаций в крутых салонах, где дерут бешеные деньги, но при этом работают такие же некомпетентные сотрудники. Очень часто туда берут и тех, кто вообще нелегально находится на территории Российской Федерации. Часто при оказании услуг используют недопустимые методы. Там могут избить [животное], а некоторые вообще на время процедуры усыпляют животное. Если столкнулись с неподобающим качеством услуг, никогда не оставляйте это безнаказанным — закон на вашей стороне. Важно доводить до конца и отстаивать права», — сказал он.

Кроме того, россияне, как считает депутат, должны относиться к платным услугам для животных так же, как относятся к своим.

«Женщина пойдет к специалисту, в котором уверена, кого порекомендовали, у кого она годами стрижется. Сначала прочитайте комментарии о салоне. Обратите внимание на комментарии о конкретном специалисте: в крупных салонах бывает несколько сотрудников. Никогда не ходите в салоны, где не можете наблюдать за процессом — идите туда, где вы в течение всего времени можете [видеть] своего питомца. Можно контролировать, что ему не дадут снотворное на время процедуры. И я, конечно, не рекомендую уходить — многих пугает, что [груминг] занимает полтора-два часа. Надо ответственно к этому подходить. Представьте, что вы ребенка в парикмахерскую привели — вы его там не бросите», — сказал Бурматов.

По словам депутата, владельцы животных могут рассмотреть услуги груминга на дому, но специалист должен быть знаком.

«Сейчас многие грумеры работают на дому — для собаки более комфортная обстановка. [Специалисты] приезжают со своим оборудованием, раскладываются, и дальше процесс у вас под боком. Не всем подходит, потому что у кого-то условия жилищные не позволяют, а кому-то накладно получается — это дороже стоит, чем визит в салон. В этом случае вы можете контролировать ситуацию и свести к минимуму риски. Но надо понимать, кто к вам приехал, что это действительно профессионал», — сказал он.

До этого в Котельниках сотрудница груминг-салона избила собаку одной из клиенток – животное порезали тупым инструментом. Хозяйка пса обратилась в этот салон, так как ее привлекла низкая цена. Само животное не проявило агрессии к мастеру. В салоне отказались возвращать деньги, а действия мастера объяснили «профессиональным отношением к животному».

