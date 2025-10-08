На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, полезен ли чай с облепихой и имбирем

Врач Гузман: чай с облепихой и имбирем помогает бороться с усталостью и повышает тонус
true
true
true
close
Gorbacheva_jul/Shutterstock/FOTODOM

Чай с облепихой и имбирем укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и снимает усталость. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Чай используется как согревающий и укрепляющий напиток в сезон простуд. Облепиха богата витамином С (в 2–3 раза больше, чем в цитрусовых), что укрепляет иммунитет. Содержит каротиноиды, токоферолы, Омега-3, -6 и -9 жирные кислоты, полезные для кожи и сосудов. Обладает антиоксидантным действием, снижает уровень воспаления. Имбирь содержит гингерол и шогаол, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Облегчает боль в горле и суставах, улучшает пищеварение, стимулирует секрецию желудочного сока и желчи. Снижает выраженность тошноты, может способствовать улучшению микроциркуляции и легкому разжижению крови. Имбирь также богат витамином C, содержит эфирные масла и микроэлементы (магний, калий, марганец)», — сказала Гузман.
 
По ее словам, облепиха и имбирь усиливают друг друга, помогая бороться со многими заболеваниями, особенно простудой.

«Витамин С и антиоксиданты с противовоспалительным эффектом создают комплексное действие. Такой чай может помочь при переохлаждении, легких симптомах простуды, снижении тонуса и усталости. Облепиха и имбирь богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний», — пояснила Гузман.

Ранее врач перечислила полезные свойства тыквы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами