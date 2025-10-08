Россиянам рассказали, полезен ли чай с облепихой и имбирем

Чай с облепихой и имбирем укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и снимает усталость. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Чай используется как согревающий и укрепляющий напиток в сезон простуд. Облепиха богата витамином С (в 2–3 раза больше, чем в цитрусовых), что укрепляет иммунитет. Содержит каротиноиды, токоферолы, Омега-3, -6 и -9 жирные кислоты, полезные для кожи и сосудов. Обладает антиоксидантным действием, снижает уровень воспаления. Имбирь содержит гингерол и шогаол, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Облегчает боль в горле и суставах, улучшает пищеварение, стимулирует секрецию желудочного сока и желчи. Снижает выраженность тошноты, может способствовать улучшению микроциркуляции и легкому разжижению крови. Имбирь также богат витамином C, содержит эфирные масла и микроэлементы (магний, калий, марганец)», — сказала Гузман.



По ее словам, облепиха и имбирь усиливают друг друга, помогая бороться со многими заболеваниями, особенно простудой.

«Витамин С и антиоксиданты с противовоспалительным эффектом создают комплексное действие. Такой чай может помочь при переохлаждении, легких симптомах простуды, снижении тонуса и усталости. Облепиха и имбирь богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний», — пояснила Гузман.

