70-летний россиянин поджег сожительницу на глазах у внука

В Городце 70-летний мужчин поджег сожительницу на глазах у внука
В Городце 70-летний мужчина попытался расправиться с сожительницей на глазах у внука. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По версии следствия, пенсионер после ссоры с женщиной облил ее бензином и поджег в присутствии мальчика.

В пресс-службе МЧС по Нижегородской области уточнили, что спасли из горящего помещения 59-летнюю пострадавшую и передали ее медикам. В ведомстве добавили, что врачи диагностировали ожоги нижегородке.

«Еще пять человек, в том числе один ребенок, были эвакуированы из здания. Огонь на площади 15 квадратных метров потушили 14 специалистов чрезвычайного ведомства», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее красноярец избил женщину и поджег ее дом вместе с ее сыном.

