Муниципалитетам Подмосковья передали новую технику

Более 300 единиц коммунальной спецтехники передали муниципалитетам Подмосковья
Пресс-служба Губернатора Московской области/Ксения Коробкова

В Химках 23 муниципалитетам передали экскаваторы-погрузчики, которые отправят в Балашиху, Клин, Раменский и другие округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, всего было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей.

«Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание», — рассказал он.

Новую технику будут использовать для земляных работ, погрузочно-разгрузочных работ и в строительстве.

До конца года на объекты ЖКХ Подмосковья выйдут еще 235 единиц техники: илососов, манипуляторов и аварийных машин.

