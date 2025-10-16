Муниципалитетам Подмосковья передали новую технику

В Химках 23 муниципалитетам передали экскаваторы-погрузчики, которые отправят в Балашиху, Клин, Раменский и другие округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, всего было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей.

«Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание», — рассказал он.

Новую технику будут использовать для земляных работ, погрузочно-разгрузочных работ и в строительстве.

До конца года на объекты ЖКХ Подмосковья выйдут еще 235 единиц техники: илососов, манипуляторов и аварийных машин.