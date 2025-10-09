На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетную россиянку арестовали за публичное оправдание терроризма в интернете

В Москве арестовали многодетную мать за публичное оправдание терроризма в сети
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Известно, что фигурантку привлекли к уголовной ответственности после трех административных арестов за мелкое хулиганство.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в них.

Издание уточняет, что женщина вину не признает, а до назначения ей первого административного ареста заявила в суде, что полицейские якобы «ворвались домой», оскорбляли, разбросали все ее вещи и обвинили в мелком хулиганстве.

Мирзалиева утверждает, что при задержании правоохранители якобы «потребовали предъявить» им запрещенные вещества, средства связи. А также «отвезли на Лубянку», где взяли у нее генетический анализ (слюны) и отпечатки пальцев, добавляет агентство.

В конце сентября жителя города Елизово на Камчатке признали виновным по аналогичной статье и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Боцман рыбодобывающего предприятия в одном из мессенджеров выразил поддержку праворадикальному украинскому движению.

Ранее россиянина оштрафовали почти на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами