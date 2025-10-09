Многодетную россиянку арестовали за публичное оправдание терроризма в интернете

В Москве арестовали многодетную мать за публичное оправдание терроризма в сети

В Москве 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Известно, что фигурантку привлекли к уголовной ответственности после трех административных арестов за мелкое хулиганство.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в них.

Издание уточняет, что женщина вину не признает, а до назначения ей первого административного ареста заявила в суде, что полицейские якобы «ворвались домой», оскорбляли, разбросали все ее вещи и обвинили в мелком хулиганстве.

Мирзалиева утверждает, что при задержании правоохранители якобы «потребовали предъявить» им запрещенные вещества, средства связи. А также «отвезли на Лубянку», где взяли у нее генетический анализ (слюны) и отпечатки пальцев, добавляет агентство.

В конце сентября жителя города Елизово на Камчатке признали виновным по аналогичной статье и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Боцман рыбодобывающего предприятия в одном из мессенджеров выразил поддержку праворадикальному украинскому движению.

Ранее россиянина оштрафовали почти на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях.