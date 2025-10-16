На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области родители не смогли разбудить сына-подростка в школу

В Липецкой области семья не смогла разбудить 15-летнего сына в школу
В Липецкой области бригада скорой помощи спасла подростка, которого родители не смогли добудиться в школу. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анна Маркова в личном Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 сентября в Липецком районе. На пульт скорой поступил вызов от семьи, которая не смогла разбудить 15-летнего сына.

«Экстренно прибывшая бригада обнаружила подростка без сознания. В присутствии фельдшера ребенок дал остановку сердечной деятельности, была проведена успешная сердечно- легочная реанимация», — рассказала медик.

Ребенка передали реанимационной бригаде в критическом состоянии — медики доставили юношу в областную детскую больницу, где за его жизнь продолжили бороться врачи. По предварительной информации, причиной такого состояния стало отравление таблетками.

Маркова отметила, что школьника выписали из медицинского учреждения неделю назад, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Калининграде школьник вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить.

