Десятилетний мальчик вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить

В Калининграде школьник вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить
В Калининграде десятилетний школьник вызвал скорую родителям, которых они с восьмилетней сестрой не могли добудиться. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 7 сентября. Вечером на линию «112» позвонил мальчик. Он рассказал, что они находятся дома с младшей сестрой и не могут разбудить отца и мать, которые спят. Прибывшие медики обнаружили 40-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу, которые лежали в кровати. У обоих отсутствовало дыхание и сердцебиение. Женщину удалось реанимировать. Сейчас она находится в больнице скорой помощи. Второго родителя спасти не удалось.

По информации издания, оба ребенка здоровы. На месте ЧП работают следователи.

Ранее школьникам в Калининграде потребовалась срочная медицинская помощь.

