В выставочном центре «Крокус Экспо» произошла эвакуация

true
true
true

В выставочном центре «Крокус Экспо» произошла эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

По информации журналистов, многие люди оказались на улице без верхней одежды.

Как передает Telegram-канал «Москва 24», посетителей начали впускать обратно в здание. По данным СМИ, большинство из них женщины. В центре второй день проходит международная выставка парфюмерно-косметической отрасли.

Предварительно, произошла ложная тревога.

Выставочный центр находится рядом с концертным залом «Крокус Сити Холл», где 22 марта 2024 года произошел теракт. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее по делу о теракте в «Крокусе» закончили допрашивать свидетелей и потерпевших.

