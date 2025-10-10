На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По делу о теракте в «Крокусе» закончили допрашивать свидетелей и потерпевших

В суде закончилось оглашение показаний свидетелей теракта в «Крокусе»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд закончил стадию допроса и оглашения показаний потерпевших и свидетелей в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участников процесса.

Суд перешел к стадии исследования письменных доказательств, в том числе результатов судебно-медицинских экспертиз.

Один из участников процесса рассказал агентству, что представители прокуратуры могут в любой момент попросить суд изменить порядок представления доказательств стороны обвинения или предоставить не исследованные ранее доказательства в дополнении к судебному следствию.

Всего по делу потерпевшими признаны более 1 700 человек, а также шесть юридических лиц.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее заключенный получил 12 лет колонии за разговор с сокамерником о теракте в «Крокусе».

