Сибиряк украл у соседки алабая, которого она отказалась ему продать

В Омской области мужчина украл у соседки алабая, которого она отказалась продать
УМВД России по Омской области

В Омской области мужчина украл у соседки щенка алабая, которого женщина отказалась продавать ему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница села Победитель Кормиловского района. Женщина рассказала, что дочь три месяца назад подарила ей семимесячного щенка алабая, которого назвали Гретой. Сосед, узнав о питомице женщины, попытался уговорить ее продать собаку, но она не согласилась. Мужчина пришел к ней в дом вместе с приятелем. Пока он вел переговоры, его друг посадил щенка в авто, затем дождался своего друга. После этого машина скрылась в неизвестном направлении, а хозяйка Греты отправилась в отделение полиции.

Оперативники разыскали сначала собаку — ее спрятали в доме у знакомого в соседнем селе, а затем и самого похитителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Собаку передали ее владелице.

Ранее в Уфе пара сломала мужчине нос и украла у него породистую собаку.

