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Пара сломала россиянину нос и украла у него породистую собаку во время прогулки

Mash: в Уфе пара сломала мужчине нос и украла у него породистую собаку
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Telegram-канал «Mash Batash»

В Уфе неизвестные напали на мужчину, гулявшего с собакой, и украли у него питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел во время прогулки владельца со своей восьмимесячной стаффордширской терьершей Стейси в лесополосе. Неизвестные юноша и девушка, дождавшись, пока мужчина углубится в посадку, напали на него, сломали нос и забрали собаку.

Дочь пострадавшего подала заявление в полицию. Информации о состоянии мужчины не поступало.

До этого пьяный мужчина с ножом пытался похитить бульдога из квартиры в Петербурге. Выяснилось, что дебошир распивал спиртные напитки во дворе дома вместе со своей знакомой. Решив произвести впечатление на подругу, он совершил преступление.

Ранее соседка по даче забрала у мужчины сбежавшую от него собаку и отказалась отдавать.

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