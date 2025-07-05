Пара сломала россиянину нос и украла у него породистую собаку во время прогулки

Mash: в Уфе пара сломала мужчине нос и украла у него породистую собаку

В Уфе неизвестные напали на мужчину, гулявшего с собакой, и украли у него питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел во время прогулки владельца со своей восьмимесячной стаффордширской терьершей Стейси в лесополосе. Неизвестные юноша и девушка, дождавшись, пока мужчина углубится в посадку, напали на него, сломали нос и забрали собаку.

Дочь пострадавшего подала заявление в полицию. Информации о состоянии мужчины не поступало.

До этого пьяный мужчина с ножом пытался похитить бульдога из квартиры в Петербурге. Выяснилось, что дебошир распивал спиртные напитки во дворе дома вместе со своей знакомой. Решив произвести впечатление на подругу, он совершил преступление.

Ранее соседка по даче забрала у мужчины сбежавшую от него собаку и отказалась отдавать.