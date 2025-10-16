На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Геймера-убийцу, размозжившего голову другу, арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали геймера, обвиняемого в убийстве друга
В Петербурге избрали меру пресечения 19-летнему геймеру, которого обвиняют в убийстве друга. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Суд арестовал молодого человека из Республики Коми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. На допросе юноша признался следователю в содеянном и рассказал о деталях убийства.

Инцидент произошел 13 октября. В экстренные службы Петербурга позвонил обвиняемый и заявил, что убил человека в квартире на Среднерогатской улице в Московском районе. Он назвал точный адрес, где произошло убийство, и сообщил пароль от домофона. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли тело 19-летнего юноши с множественными ранениями. Спустя несколько минут он позвонил еще раз и заявил, что совершил попытку самоубийства в своей квартире на Толубеевском проезде.

Ранее отца заподозрли в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске.

