Фанат GTA 5 размозжил голову 19-летнему другу в Петербурге. Он репетировал убийство в игре

Геймер из Ухты убил с помощью ножа и молотка своего сверстника в Петербурге

В Петербурге 19-летний житель Ухты по имени Владимир расправился со своим другом и земляком — размозжил тому голову молотком и нанес множество ранений ножом. После этого он попытался совершить самоубийство, предварительно позвонив в экстренные службы. Владимир давно хотел кого-то убить и репетировал расправы в играх GTA 5 и Read Dead Redemption 2.

Вечером 13 октября в экстренные службы Санкт-Петербурга позвонил молодой человек и заявил, что убил человека в квартире на Среднерогатской улице в Московском районе. Он назвал точный адрес, где произошло убийство, и сообщил пароль от домофона. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли тело 19-летнего юноши. На теле были обнаружены множественные ранения, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Спустя несколько минут после первого звонка в экстренные службы позвонили еще раз. Это был тот же юноша. На этот раз он заявил, что предпринял попытку самоубийства в своей квартире на Толубеевском проезде. Его забрали медики скорой помощи, предположительно, в невменяемом состоянии.

Желание убить стало навязчивым

Как пишет Telegram-канал Baza, подозреваемый — 19-летний Владимир из Ухты. Он тщательно спланировал убийство своего друга (тоже уроженца Ухты, его имя не называется). Для убийства Владимир предварительно купил молоток и нож. Он пришел в квартиру к своему сверстнику накануне вечером. Владимир достал орудия и напал на земляка — ударил того молотком по голове много раз и нанес больше 15 ударов ножом в шею. По предварительным данным, причин для убийства у Владимира не было.

Владимир в своих показаниях полиции признался, что перед расправой он вместе с другом выпил, пишет «Фонтанка». По словам подозреваемого, его преследовала навязчивая идея об убийстве. Он думал о том, чтобы расправиться со случайным прохожим на улице. Однако впоследствии пришел к выводу, что совершать преступление в общественном месте слишком рискованно, поэтому решил убить друга, написала «Фонтанка».

После преступления он вернулся в свою квартиру и «оповестил всех, что теперь ему стало легче». После чего предпринял попытку суицида.

По информации издания, подозреваемый находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Его палата находится под охраной. В связи с показаниями Владимира ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Репетировал убийство в видеоигре

Владимир вел Telegram-канал, в котором выкладывал ролики о том, как он устраивает массовые расстрелы в видеоиграх. По данным «Mash на Мойке», он устраивал показательные убийства в таких играх, как Red Dead Redemption (RDR) 2 и Grand Theft Auto (GTA) V.

«Вероятно, в играх он отрабатывал некоторые моменты — убивал NPC (non-player character, неигровой персонаж) молотком и ножом, прямо как своего товарища», — говорится в сообщении.

В своем канале Владимир писал, что «ненавидит себя за то, что не может заставить чужие сердца замолчать», и рассказывал о визитах к психотерапевту и приеме антидепрессантов, которые ему «не помогали».

Перед убийством произошел конфликт

В петербургском Следственном комитете (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

«В ходе предварительного следствия установлено, что между знакомыми молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После совершения преступления он вызвал скорую медицинскую помощь и попытался свести счеты с жизнью, однако ему была оказана помощь и он доставлен в больницу», — заявили в СК.

С места преступления были изъяты орудия преступления и одежда подозреваемого со следами крови.

В релизе ведомства говорится, что 19-летний подозреваемый задержан. Следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения.