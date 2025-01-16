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Домработница арестована за месть пожилой женщине, отказавшейся выплачивать ей премию

LADBible: в США домработница отомстила пенсионерке, которая не выплатила ей премию
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Brevard County Sheriff's Office

Домработница из США арестована за месть пожилой женщине, которая отказалась выплачивать ей премию, пишет LADBible.

29-летняя Хизер Нельсон, ранее считавшаяся доверенным лицом пожилой женщины, была арестована и обвинена в ряде тяжких преступлений, включая нанесение тяжких телесных повреждений, грабеж и кражу в особо крупном размере.

По данным полиции, Нельсон, не получив запрашиваемую премию, решила отомстить пенсионерке. По словам представителя шерифа Тода Гудиера, она силой забрала у жертвы чек, а также несколько рождественских открыток с деньгами и кредитные карты, после чего покинула дом.

В результате нападения у пожилой женщины были травмированы запястья. В местной полиции сравнили действия Нельсон с Гринчем, подчеркивая, что ее поступки были крайне недопустимыми.

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