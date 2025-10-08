Калужская пенсионерка лишилась сбережений и квартиры, поверив мошенникам

В Калуге пожилая женщина поверила мошенникам и осталась без сбережений и квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В марте женщине позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником правоохранительных органов». Он сообщил, что мошенники получили доступ к ее персональным данным, и предложил помощь в поимке преступников. Пенсионерка согласилась и по указанию злоумышленника сняла все свои сбережения, переведя их на «безопасный счет».

Спустя несколько месяцев аферист связался с ней снова, заявив, что преступники пытаются завладеть ее квартирой. Чтобы «помочь в задержании», женщина продала жилье, упаковала вырученные денежные средства в пакет и передала их курьеру злоумышленников.

Через несколько дней пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество.

