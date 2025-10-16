На Солнце произошли вспышки

На Солнце произошли три вспышка предпоследнего по мощности класса М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышки были зафиксированы в ночь на 16 октября: в 01:28 мск — продолжительностью 51 минута, в 02:45 мск — продолжительностью 15 минут, в 03:21 мск — продолжительностью 7 минут.

В начале октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.