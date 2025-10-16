Сотрудница салона связи передавала мошенникам данные клиентов

Работницу салона связи из Ленобласти задержали за передачу данных мошенникам

Девушку из Ленобласти подозревают в передаче данных клиентов мошенникам с Украины. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, 21-летняя сотрудница салона сотовой связи фотографировала номера абонентов, которые приходили на ее точку, и отправляла кураторам.

«Для отвода глаз девушка использовала аккаунт начальницы», – сообщается в публикации.

В результате у мошенников оказались данные 11 человек, за это сотрудница получила 33 тысячи рублей.

В отношении сотрудницы салона связи возбудили уголовное дело по статье о незаконном доступе к компьютерной информации. Полицейские не исключают, что фигурантка причастна к другим эпизодам, на данный момент эту информацию проверяют.

Нередко мошенники получают доступ к данным россиян и другими способами. Например, отправляют пользователям файлы, которые устанавливают на смартфон программу удаленного доступа к онлайн-банку.

Ранее в Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд.