Сотрудница салона связи передавала мошенникам данные клиентов

Работницу салона связи из Ленобласти задержали за передачу данных мошенникам
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Девушку из Ленобласти подозревают в передаче данных клиентов мошенникам с Украины. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, 21-летняя сотрудница салона сотовой связи фотографировала номера абонентов, которые приходили на ее точку, и отправляла кураторам.
«Для отвода глаз девушка использовала аккаунт начальницы», – сообщается в публикации.

В результате у мошенников оказались данные 11 человек, за это сотрудница получила 33 тысячи рублей.

В отношении сотрудницы салона связи возбудили уголовное дело по статье о незаконном доступе к компьютерной информации. Полицейские не исключают, что фигурантка причастна к другим эпизодам, на данный момент эту информацию проверяют.

Нередко мошенники получают доступ к данным россиян и другими способами. Например, отправляют пользователям файлы, которые устанавливают на смартфон программу удаленного доступа к онлайн-банку.

Ранее в Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд.

