В России могут ввести обязательную маркировку ИИ-контента

В России необходимо ввести обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта. Это должно затронуть аудио, видео и обычные изображения. С такой инициативой депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Необходимость введения новых мер депутат объяснил тем, что сегодня сеть заполонила созданные ИИ фейковые новости, фотографии и видеоролики, которые искажают реальность. По его мнению, это представляет опасность, так как может ввести пользователей в заблуждение, а при злом умысле подобный контент может стать инструментом для провоцирования негативной реакции общества.

«Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить правила обязательного маркирования любого нейросетевого контента, находящегося в общественном доступе», — говорится в обращении Крупника.

Также автор инициативы призвал ввести ответственность для авторов, если они будут распространять ИИ-контент без обязательной маркировки.

Напомним, исследователи недавно выяснили, что в России доверие к ИИ-контенту среди аудитории остается низким. Только 10% пользователей доверяют ему на уровне с оригинальными публикациями. Каждый второй пользователь относится к нейросетевому контенту с недоверием, а треть респондентов признались, что чувствовали себя обманутыми, узнав, что материал был сгенерирован без соответствующего указания. Кроме того, 71% опрошенных посчитали необходимым отмечать использование ИИ при публикации.

Ранее россиянам рассказали, как потребовать удаления опасного контента в интернете.

