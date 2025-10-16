Адвокат оценил законность продажи зубов мудрости в интернете

В российском законодательстве нет запрета на продажу удаленных зубов мудрости. Об этом «Москве 24» заявил адвокат Вадим Багатурия, комментируя новость о том, что в России развился онлайн-рынок по продаже удаленных зубов мудрости. Их покупают студенты-стоматологи для отработки практических навыков, а также творческие люди— для создания кулонов, колец и декоративных предметов.

Адвокат отметил, что зубы не являются внутренним органом и не попадают под трансплантацию. По его мнению, подобные объявления могли исчезнуть с площадок из-за «перестраховки» со стороны продавцов или администраций сайтов. Эксперт также оценил ситуацию, когда стоматолог без ведома пациента продает удаленный зуб, и отметил, что практическую сложность доказательства этого факта.

«Во-первых, удаленные зубы обычно деформированы и малопригодны для декоративных целей. Во-вторых, потребуется доказать факт продажи конкретным стоматологом и провести соответствующую экспертизу», – пояснил Багатурия.

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и основатель клиники «Estetus» Севак Барсегян до этого рассказал «Газета.Ru», что потеря даже одного зуба может спровоцировать цепную реакцию в организме, приводящую к серьезным проблемам с пищеварением, осанкой и хроническим болям.

Ранее врач назвал четыре продукта для полезного завершения приема пищи.