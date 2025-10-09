Врач предупредил, что потеря одного зуба запускает «эффект домино» для всей челюсти

Врач Севак: потеря одного зуба может привести к проблемам с пищеварением и осанкой

Потеря даже одного зуба может спровоцировать цепную реакцию в организме, приводящую к серьезным проблемам с пищеварением, осанкой и хроническим болям. О том, как небольшой дефект зубного ряда запускает «эффект домино» для всей челюстной системы, в эксклюзивном комментарии для «Газета.Ru» рассказал Севак Барсегян, кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и основатель клиники «Estetus».

«Организм — это единая система, где все взаимосвязано. Зубной ряд — это не просто набор отдельных зубов, а слаженный механизм. Утрата одного элемента, особенно жевательного зуба, нарушает равновесие всей конструкции», — объяснил доктор.

По словам эксперта, после потери зуба соседние зубы начинают смещаться, наклоняться в сторону образовавшегося промежутка. Это приводит к увеличению промежутков между другими зубами, нарушению контактов между ними и скоплению налета. Однако проблема на этом не заканчивается.

«Зуб-антагонист на противоположной челюсти, лишившись своего «противовеса», начинает выдвигаться из лунки. В стоматологии это явление известно как феномен Попова-Годона», — отметил врач. Этот выдвинувшийся зуб создает блок, мешающий нормальным движениям нижней челюсти, что может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) — щелчкам, болям и чувству скованности.

«Эффект домино» выходит далеко за пределы полости рта. Как уточнил доктор, жевательная мускулатура напрямую связана с мышцами шеи, головы и спины. Нарушение прикуса из-за смещения зубов приводит к мышечному дисбалансу, который может потянуть за собой всю опорно-двигательную систему.

«Шея может вытянуться вперед, голова — наклониться, а спина — искривиться. Неправильно поставленная пломба, мешающая прикусу, иногда вызывает боли в шее и между лопатками, которые не удается устранить стандартным неврологическим лечением, пока не будет устранена первоначальная причина», — добавил специалист.

Чтобы избежать таких последствий, врачи рекомендуют не затягивать с восстановлением утраченных зубов. Современная стоматология предлагает решения, позволяющие остановить «эффект домино»: дентальную имплантацию, мостовидные протезы и ортодонтическое лечение для исправления уже возникших деформаций.

