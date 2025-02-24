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Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске

Научно-исследовательское судно могло затонуть в Новороссийске из-за обледенения

Маломерное научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова, затонуло в выходные в акватории яхт-клуба «7 футов». По предварительной информации, причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна. В результате происшествия никто не пострадал. Загрязнения акватории Черного моря в настоящий момент не наблюдается, подчеркнули в оперштабе.

Там добавили, что собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения, так как на борту судна присутствует дизельное топливо. Кроме того, ведется подготовительная работа для подъема судна со дна.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее люстру из курилки «Титаника» выставили в музее.

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