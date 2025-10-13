Мужчина обещал девушке знакомство с ясновидящим, но привез в отель и изнасиловал

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии мужчина обещал познакомить девушку с ясновидящим и изнасиловал
Depositphotos

В Индии 24-летний мужчина пообещал 23-летней девушке познакомить ее с ясновидящим и изнасиловал в отеле. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 12 сентября. Житель города Матхура познакомился с девушкой из города Агра через социальные сети, зная о ее интересе к духовному лидеру Премананду Махараджу. Он предложил ей организовать личную встречу с провидцем.

Когда девушка встретиоась с ним, мужчина под предлогом ограничения движения транспорта увез ее на мотоцикле. Вместо оговоренной встречи он доставил ее в отель, где предложил кофе с одурманивающими веществами. Новая знакомая потеряла сознанрие, и злоумышленник изнасиловал ее, а таже сделал откровенные фотографии, которыми позже ее шантажировал.

Пострадавшая подала заявление на мужчину, после чего его арестовали. Возбуждено уголовное дело. Полиция подчеркивает, что Премананд Махарадж, с которым хотела встретиться девушка, не имеет никакого отношения к произошедшему.

Ранее педагог изнасиловал 17-летнюю ученицу, а затем подмешал ей яд в воду.

