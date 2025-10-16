Врач навредил более чем 200 пациентам и сбежал из страны, присвоив пенсионные выплаты

Шотландский хирург, нанесший вред сотням пациентам, присвоил себе пенсионные выплаты на сумму около £1 млн и сбежал из страны. Об этом пишет Daily Mail.

Профессор Сэм Элджамель, бывший заведующий нейрохирургическим отделением больницы в Данди, был отстранен от работы в декабре 2013 года, уволился в 2014, а затем удалил свое имя из медицинского реестра.

В Шотландии его подозревали в мошенничестве и нанесении вреда пациентам после серии неудачных операций. Тем не менее мужчине позволили уйти на пенсию без дисциплинарных последствий, что дало ему возможность работать в других странах и иметь постоянный доход.

За 11 лет он получил около £1 млн. Сейчас Элджамель возвращается к хирургической практике в Ливии. Расследование его деятельности было начато в 2018 году и продолжается по сей день. При этом подозреваемый игнорирует попытки связаться с ним.

Пострадавшие от его рук пациенты, которым пришлось уйти с работы или столкнуться с тяжелыми последствиями для здоровья, так и не получили денежные компенсации. Они возмутились, узнав, что их хирург так долго получал выплаты, несмотря на совершенные во время операции ошибки.

