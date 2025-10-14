В Петербурге сосед с ножом пытался ворваться в квартиру беременной девушки

В Петербурге 36-летний мужчина с ножом угрожал беременной 23-летней девушке и пытался ворваться в ее квартиру. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 11 октября в доме на Челябинской улице. Нетрезвый мужчина, вооруженный ножом, повредил входную дверь квартиры, внутри которой укрылась беременная девушка. Он угрожал ей физическим устранением, размахивая холодным оружием. На место прибыл наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны обезоружили и задержали правонарушителя, этот момент попал на видео. У мужчины изъяли нож. Девушка, находящаяся на поздних сроках беременности, испугалась из-за случившегося, и ее самочувствие ухудшилось. Ее госпитализировали.

Задержанного доставили в отдел полиции. Оказалось, что этот мужчина в тот же день, находясь в алкомаркете на Ржевской площади, достал нож, разбил витрину и скрылся.

Ранее в центре Красноярска мужчина оттаскал за волосы беременную женщину, и это попало на видео.