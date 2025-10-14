На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сосед с ножом пытался ворваться в квартиру беременной девушки в Петербурге

В Петербурге сосед с ножом пытался ворваться в квартиру беременной девушки
true
true
true

В Петербурге 36-летний мужчина с ножом угрожал беременной 23-летней девушке и пытался ворваться в ее квартиру. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 11 октября в доме на Челябинской улице. Нетрезвый мужчина, вооруженный ножом, повредил входную дверь квартиры, внутри которой укрылась беременная девушка. Он угрожал ей физическим устранением, размахивая холодным оружием. На место прибыл наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны обезоружили и задержали правонарушителя, этот момент попал на видео. У мужчины изъяли нож. Девушка, находящаяся на поздних сроках беременности, испугалась из-за случившегося, и ее самочувствие ухудшилось. Ее госпитализировали.

Задержанного доставили в отдел полиции. Оказалось, что этот мужчина в тот же день, находясь в алкомаркете на Ржевской площади, достал нож, разбил витрину и скрылся.

Ранее в центре Красноярска мужчина оттаскал за волосы беременную женщину, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами