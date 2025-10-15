Поляк совершил кражу и два года жил в шалаше из веток, скрываясь от правосудия

В польских лесах нашли шалаш, где два года жил скрывающийся от полиции мужчина

Житель Польши два года скрывался в лесу, потому что не хотел полгода провести в тюрьме. Об этом сообщает телеканалTVN 24 со ссылкой на районное управление полиции Любина.

Укрытие преступника нашли в лесах Нижней Силезии. Правоохранители выехали на место, отреагировав на заявление лесной охраны.

«Осмотрев указанное место, полицейские обнаружили мужчину, который вел себя агрессивно и не подчинялся приказам сотрудников полиции. Затем он бросился к сотрудникам полиции с ножом и бросил его в одну из женщин-полицейских», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавший был обезврежен и задержан. Затем выяснилось, что 34-летний мужчина находится в розыске за имущественные преступления. Пытаясь избежать наказания, он более двух лет жил в лесу.

При этом известно, что за совершенную кражу ему грозило около шести месяцев лишения свободы. Теперь поляк стал фигурантом дела о нападении на сотрудника полиции, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет.

