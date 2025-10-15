На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из квартиры преподавательницы университета МЧС в Петербурге украли 2,5 млн рублей

78.ru: в Петербурге педагога университета МЧС обокрали на 2,5 млн рублей
В Петербурге воры вынесли из квартиры преподавательницы университета МЧС 2,5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в первой половине октября в квартире на Парадной улице. Неизвестные проникли в арендуемое жилое помещение, где находился сейф. Преступники украли оттуда деньги в российской и иностранной валюте, ювелирные изделия, а также документы на недвижимость в Сочи и Выборге и личные бумаги владелицы. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Предварительно, в квартире не было сигнализации и видеонаблюдения. Преступник сменил код замка сейфа. Полиция подозревает, что к краже причастен кто-то из близкого окружения педагога. Злоумышленников разыскивают.

Ранее на Сахалине мужчина приглядел за котом соседки и украл у нее более 600 тысяч рублей.

