Губернатор рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в поселке Комсомольский в результате падения обломков от сбитого беспилотника в трех частных домовладениях выбиты окна», — говорится в сообщении.

По его словам, в хуторе Церковный того же района дрон атаковал сельхозпредприятие — пострадала рядом стоящая ГАЗель. Гладков добавил, что в селе Красный Октябрь повреждено остекление в пяти квартирах одного дома, в частной доме одного из жителей выбиты окна и поврежден забор. В населенном пункте Салтыково, в свою очередь, при детонации беспилотника пострадали два легковых автомобиля. В еще трех селах Белгородского района в результате атаки повреждены автомобили, подчеркнул он.

В городе Шебекино от удара дрона пострадало одно из предприятий: повреждены стекло, фасад и кровля, а также находящийся рядом грузовик. В селе Червона Дибровка (Шебекинский округ) выбиты окна коммерческого объекта, и тоже поврежден автомобиль.

Гладков отметил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа окна выбиты в трех квартирах дома, а в самом городе Грайворон повреждена кровля жилого дома.

В Ракитянском районе в селе Пролетарский атаковано сельскохозяйственное предприятие — пострадал один из объектов. Кроме того, по словам главы региона, кровля повреждена в одном из коммерческих предприятий села, там же повреждены два автомобиля.

Также сельскохозяйственный объект был атакован двумя дронами вблизи хутора Шаховка (Волоконовский район) — там повреждения получил грузовик, заключил Гладков.

Ранее в Белгородской области два чиновника пострадали из-за атаки ВСУ.