На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков описал последствия обстрелов в пяти муниципалитетах Белгородской области
true
true
true
close
belregion.ru" class="item-image" loading="lazy">
belregion.ru

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в поселке Комсомольский в результате падения обломков от сбитого беспилотника в трех частных домовладениях выбиты окна», — говорится в сообщении.

По его словам, в хуторе Церковный того же района дрон атаковал сельхозпредприятие — пострадала рядом стоящая ГАЗель. Гладков добавил, что в селе Красный Октябрь повреждено остекление в пяти квартирах одного дома, в частной доме одного из жителей выбиты окна и поврежден забор. В населенном пункте Салтыково, в свою очередь, при детонации беспилотника пострадали два легковых автомобиля. В еще трех селах Белгородского района в результате атаки повреждены автомобили, подчеркнул он.

В городе Шебекино от удара дрона пострадало одно из предприятий: повреждены стекло, фасад и кровля, а также находящийся рядом грузовик. В селе Червона Дибровка (Шебекинский округ) выбиты окна коммерческого объекта, и тоже поврежден автомобиль.

Гладков отметил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа окна выбиты в трех квартирах дома, а в самом городе Грайворон повреждена кровля жилого дома.

В Ракитянском районе в селе Пролетарский атаковано сельскохозяйственное предприятие — пострадал один из объектов. Кроме того, по словам главы региона, кровля повреждена в одном из коммерческих предприятий села, там же повреждены два автомобиля.

Также сельскохозяйственный объект был атакован двумя дронами вблизи хутора Шаховка (Волоконовский район) — там повреждения получил грузовик, заключил Гладков.

Ранее в Белгородской области два чиновника пострадали из-за атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами