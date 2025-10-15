Российский школьник попал в больницу после того, как одноклассник ударил его шокером

В Омске подростка увезли в больницу после удара шокером в школе

В Омске одноклассник ударил подростка шокером в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 октября во время перемены в одной из городских школ. Восьмиклассник принес в учебное заведение электрошоковое устройство. При попытке его включения произошел разряд, в результате которого другой ученик получил удар током.

Следственные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители дадут правовую оценку действиям школьника, принесшего устройство, и работников образовательного учреждения.

В группе «Апасная школа Омск» во «ВКонтакте» сообщили, что пострадавшего подростка увезли в больницу на машине скорой помощи. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Ранее в Новосибирске не стали возбуждать дело после того, как подросток ударил ребенка шокером.