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В Новосибирске не стали возбуждать дело после того, как подросток ударил ребенка шокером

В Новосибирске не возбудили дело после удара ребенка электрошокером

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Правоохранители Новосибирска не возбудили уголовное дело после того, как семилетнего мальчика ударили электрошокером. Об этом сообщает Kp.ru.

По факту произошедшего проводится проверка. По словам прокурора Первомайского района города Ирины Астафьевой, пострадавший не получил серьезных травм, нападавший перед ним извинился.

Она добавила, что знакомый молодого человека купил электрошокер у неизвестного продавца для того, чтобы отпугивать бродячих собак.

«Ради шутки друг попросил у этого подростка электрошокер и применил его к ребенку», – поделилась Астафьева.

Заявление в полицию поступило в начале мая после того, как о случившемся узнала мать пострадавшего. Дети находились рядом с жилыми домами, когда к ним подошли старшие школьники. Один из них ударил устройством семилетнего мальчика, после чего ребенка госпитализировали с нарушением сердечного ритма. Жизни пострадавшего ничего не угрожало.

Ранее в Подмосковье завели дело на юношей, изнасиловавших девочку и избивавших ее электрошокером.

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