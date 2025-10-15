Женщине запретили появляться на площади за нападения на прохожих в пьяном виде

В Англии женщине запретили посещать городскую площадь после того, как она в пьяном виде кидалась на людей, пишет Metro.

Как сообщили в полиции, Сэди Лорен Меткалф неоднократно привлекала внимание правоохранителей из-за криков, ругани, угроз и запугивания прохожих, а также нападений на полицейских и жителей города. Инциденты часто происходили на фоне злоупотребления алкоголем.

На последнем заседании суда женщина признала себя виновной в трех кражах из магазинов, двух случаях нарушения общественного порядка, нападении и нарушении ранее вынесенного судебного запрета.

Согласно новому ордеру, Меткалф запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах центра Скарборо, держать открытую тару с алкоголем и посещать городскую площадь.

Полицейский Софи Милнер отметила, что поведение Меткалф «вызвало значительное беспокойство и тревогу у жителей, владельцев бизнеса и экстренных служб».

«Теперь, благодаря решению суда, сообщество получит передышку от ее деструктивных действий», — добавила Милнер.

Ранее полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы.