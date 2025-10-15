На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщине запретили появляться на площади за нападения на прохожих в пьяном виде

Британке запретили посещать городскую площадь из-за агрессивного поведения
true
true
true
close
North Yorkshire Police

В Англии женщине запретили посещать городскую площадь после того, как она в пьяном виде кидалась на людей, пишет Metro.

Как сообщили в полиции, Сэди Лорен Меткалф неоднократно привлекала внимание правоохранителей из-за криков, ругани, угроз и запугивания прохожих, а также нападений на полицейских и жителей города. Инциденты часто происходили на фоне злоупотребления алкоголем.

На последнем заседании суда женщина признала себя виновной в трех кражах из магазинов, двух случаях нарушения общественного порядка, нападении и нарушении ранее вынесенного судебного запрета.

Согласно новому ордеру, Меткалф запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах центра Скарборо, держать открытую тару с алкоголем и посещать городскую площадь.

Полицейский Софи Милнер отметила, что поведение Меткалф «вызвало значительное беспокойство и тревогу у жителей, владельцев бизнеса и экстренных служб».

«Теперь, благодаря решению суда, сообщество получит передышку от ее деструктивных действий», — добавила Милнер.

Ранее полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами