Полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы, пишет Metro.

Офицер полиции Натан Хендерсон признал себя виновным в 11 эпизодах сексуальных действий с несовершеннолетней девушкой в период с июня 2024 года по июль 2025 года.

Как пишут СМИ, 30-летний Хендерсон, ранее служивший в полиции, фигурирует в деле потерпевшей, которой на момент совершения противоправных действий было 14-15 лет.

Через своего адвоката Сэма Фолкса он заявил, что признает вину. Кроме того, Хендерсон признался в воспрепятствовании правосудию. Полицейское управление, в котором работал мужчина, отреагировало оперативно: Натан был уволен из органов и более не является сотрудником полиции.

«Преступления такого рода, совершенные представителем общественности, отвратительны. Однако, когда они совершаются сотрудником полиции, это невероятно шокирует и ужасает», — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Натан больше не сможет работать в органах полиции Великобритании.

Ранее в Англии полицейский украл женское белье во время обыска и был уволен.