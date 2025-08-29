На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы

Британский полицейский лишился работы за интимную связь с несовершеннолетней
true
true
true
close
Shutterstock

Полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы, пишет Metro.

Офицер полиции Натан Хендерсон признал себя виновным в 11 эпизодах сексуальных действий с несовершеннолетней девушкой в период с июня 2024 года по июль 2025 года.

Как пишут СМИ, 30-летний Хендерсон, ранее служивший в полиции, фигурирует в деле потерпевшей, которой на момент совершения противоправных действий было 14-15 лет.

Через своего адвоката Сэма Фолкса он заявил, что признает вину. Кроме того, Хендерсон признался в воспрепятствовании правосудию. Полицейское управление, в котором работал мужчина, отреагировало оперативно: Натан был уволен из органов и более не является сотрудником полиции.

«Преступления такого рода, совершенные представителем общественности, отвратительны. Однако, когда они совершаются сотрудником полиции, это невероятно шокирует и ужасает», — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Натан больше не сможет работать в органах полиции Великобритании.

Ранее в Англии полицейский украл женское белье во время обыска и был уволен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами