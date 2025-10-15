Появились кадры задержания женщин-террористок в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания в Крыму женщин, которых подозревают в сотрудничестве с террористической организацией. Видео поделился Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в местах проживания подозреваемых нашли литературу экстремистского толка, телефоны и электронные носители информации.

О задержании предполагаемых террористок стало известно 15 октября. По данным ФСБ, задержанные распространяли среди мусульман идеологию, основанную на доктрине о всемирном халифате. В ходе подпольных собраний женщины, предположительно, вербовали в ряды террористической организации новых сторонников.

В августе в Крыму арестовали россиянку, которая принесла в здание местного управления ФСБ самодельное взрывное устройство, встроенное в икону. 54-летнюю женщину обманом вовлекли в совершение преступления украинские спецслужбы через переписку в мессенджере Telegram. Она рассказала на допросе, что хотела таким образом вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками.

Ранее в Хакасии на молодую девушку завели дело за пропаганду терроризма в Telegram.