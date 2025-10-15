На видео попал момент, как оставшаяся одна дома собака устроила пожар

В США собака осталась одна дома и устроила пожар, пишет UPI.

На записи видно, как собака по кличке Колтон жует устройство с литий-ионным аккумулятором, после чего из него начинает валить густой дым. Испуганное животное отпрыгивает назад, а через несколько секунд устройство воспламеняется, и огонь перекидывается на ковер в гостиной.

Хозяин собаки, пожарный Дэвид Сассер, рассказал, что узнал о возгорании благодаря уведомлению от системы домашней безопасности.

«Я не представлял, что произошло. Когда вернулся, увидел обгоревший ковер — к счастью, пламя не распространилось дальше», — отметил мужчина.

По словам Сассера, Колтон не пострадал. Пожар удалось потушить до того, как он успел нанести серьезный ущерб дому.

Дэвид подчеркнул, что этот случай стал для его семьи важным напоминанием о необходимости соблюдать меры безопасности при хранении устройств с литий-ионными аккумуляторами.

«Мы стали гораздо внимательнее относиться к тому, что оставляем в доме и где это находится», — добавил он.

Ранее американка подожгла матрас, на котором спала ее сестра.