Россиянин едва не стал инвалидом, упав с трапа теплохода, и добился компенсации

Пермяк покалечился, упав в воду с теплохода, и добился компенсации через суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В июле 2023 года мужчина отправился на экскурсионную прогулку по Каме на теплоходе «Москва-42». В момент высадки на речном вокзале он оступился, сорвался с трапа и упал в воду с трехметровой высоты, ударившись при этом о корпус судна. Пассажир получил серьезные травмы, а его здоровью был причинен тяжкий вред. Он долгое время провел в реанимации и стационаре, а впоследствии столкнулся с ухудшением зрения и слуха, проблемами с памятью и концентрацией внимания. Даже спустя два года мужчина полностью не восстановился.

По факту инцидента провели расследование, в ходе которого выяснилось, что капитан теплохода вышел в рейс, хотя на борту не было предохранительной подтрапной сетки, которая должна была смягчить падение и обезопасить человека от тяжелых травм. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

На суде выяснилось, что в момент падения с трапа пассажир был пьян, это обстоятельство стало поводом для снижения размера компенсации. Тем не менее суд постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавшего 750 тыс. рублей. Как уточняется, пермяк получил причитающуюся ему компенсацию только после вмешательства приставов.

