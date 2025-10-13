Туристы опоздали на рейс из-за ошибки туроператора и добились компенсации

Суд обязал туроператора возместить убытки туристам, опоздавшим на рейс, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

В январе этого года Виталий и Сергей приобрели тур в Шри-Ланку на 9 ночей у туроператора ООО «Интурист». Судя по билетам и документам, которые они получили на руки, вылет из Екатеринбурга в Хамбантоту был запланирован на 5:05 26 января. Путешественники прибыли в аэропорт к назначенному времени, но на месте узнали, что самолет улетел три часа назад.

Мужчинам пришлось купить новые билеты и улететь следующим рейсом, что сократило запланированный отдых. Вернувшись из отпуска, они потребовали возврата денег и компенсации, но туроператор проигнорировал их обращение.

Тогда пострадавшие обратились в Первоуральский городской суд с иском, попросив вернуть каждому почти 114 тыс. рублей. Суд встал на сторону истцов и частично удовлетворил их требования, взыскав с ООО «Интурист» в пользу каждого 89 тыс. рублей за убытки, судебные расходы и моральный вред.

