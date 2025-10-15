На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав российского региона предложил горожанину зарядку вместо приема у врача

В Мурманской области минздрав предложил мужчине зарядку вместо приема у врача
Telegram-канал Заполярный Ворчун | Мурманск

В Мурманской области горожанину посоветовали делать зарядку вместо прохождения консультации у врача. Об этом сообщает Telegram-канал «Заполярный Ворчун».

Все началось с того, что мужчина, являющийся почетным донором, попытался попасть на прием к врачу-неврологу. Однако ему не удавалось сделать этого в течение четырех месяцев, и он обратился за помощью в местный минздрав.

Вместо того чтобы ускорить запись, чиновники направили мужчине официальное письмо с рекомендациями выполнять специальные лечебные упражнения. В частности, ему посоветовали делать «планку» и «мостик».

В региональном министерстве отметили, что у пациента нет показаний для консультации невролога. При этом заявителю посоветовали обратиться к терапевту, чтобы тот выдал ему направление на инструктаж по правильному выполнению упражнений лечебной физкультуры в домашних условиях.

