На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прыгала по другим мужчинам?»: пассажир приставал к девушке в самолете и попал под суд

В Ташкенте мужчину арестовали за то, что он приставал к пассажирке в самолете
true
true
true
close
Shutterstock/Vitalii Matokha

Мужчину отправили под арест после домогательств в отношении пассажирки самолета. Об этом сообщает Vaib.uz.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Дубая в Ташкент. Один из пассажиров занял место девушки, между ними произошел конфликт, но, когда в ситуации разобрались, мужчина стал приставать к оппонентке.

По словам самой пострадавшей, пассажир оскорбительно высказывался в ее адрес. Так, он предположил, что в ОАЭ она ездила ради развлечений и занятия проституцией.

«Как все, приехала туда для развлечений? В Дубае тоже прыгала по другим мужчинам? Если будешь сидеть тут, получишь удовлетворение?», – цитируют журналисты слова мужчины в публикации.

При этом он приближался к пострадавшей и несколько раз прикасался к ее ногам. При этом сама девушка просила прекратить, но пассажир не останавливался. Прилетев в Ташкент, она обратилась в полицию.

Сам задержанный признал вину, раскаялся, и просил о снисхождении. Его приговорили к пяти суткам административного ареста. Помимо этого, осужденный выплатил средства за содержание в спецприемнике.

Ранее барнаулка заявила, что неизвестный трогал ее между ног в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами