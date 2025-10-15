«Прыгала по другим мужчинам?»: пассажир приставал к девушке в самолете и попал под суд

В Ташкенте мужчину арестовали за то, что он приставал к пассажирке в самолете

Мужчину отправили под арест после домогательств в отношении пассажирки самолета. Об этом сообщает Vaib.uz.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Дубая в Ташкент. Один из пассажиров занял место девушки, между ними произошел конфликт, но, когда в ситуации разобрались, мужчина стал приставать к оппонентке.

По словам самой пострадавшей, пассажир оскорбительно высказывался в ее адрес. Так, он предположил, что в ОАЭ она ездила ради развлечений и занятия проституцией.

«Как все, приехала туда для развлечений? В Дубае тоже прыгала по другим мужчинам? Если будешь сидеть тут, получишь удовлетворение?», – цитируют журналисты слова мужчины в публикации.

При этом он приближался к пострадавшей и несколько раз прикасался к ее ногам. При этом сама девушка просила прекратить, но пассажир не останавливался. Прилетев в Ташкент, она обратилась в полицию.

Сам задержанный признал вину, раскаялся, и просил о снисхождении. Его приговорили к пяти суткам административного ареста. Помимо этого, осужденный выплатил средства за содержание в спецприемнике.

