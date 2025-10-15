Врач объяснила, почему у петербургской школьницы начала слезать кожа от вейпа

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» прокомментировала инцидент с петербургской школьницей, у которой начала слезать кожа после вейпа. По словам специалиста, у девушки тяжелая форма атопического дерматита — гиперреакция на электронную сигарету.

«Проявление при отеке Квинке, который описывается, является секундным делом. Ничего удивительного нет. Просто девочка, которой не разрешали нигде покупать эти сигареты, купила их в переходе и поэтому сама понесла ответственность за свое здоровье», — сказала Лапа.

Согласно публикации Mash, 15-летняя пострадавшая купила новую жидкость для вейпа и, залив в устройство, начала парить. Спустя несколько часов ее самочувствие ухудшилось. У подростка появилась головная боль, наблюдалась нехватка воздуха. Помимо этого, по данным издания, появились сыпь и волдыри, а от каждого прикосновения слезала кожа.

Прибывшие на место медики подключили девушку к аппарату ИВЛ и направили в больницу, где у пострадавшей диагностировали токсический некролиз. Медикам удалось ее спасти, однако из-за серьезных повреждений на коже ей предстоит пластическая операция.

Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов.