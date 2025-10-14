«Слезала кожа»: школьница из Петербурга покурила вейп и попала в реанимацию

Mash: в Петербурге девушка попала в больницу из-за аллергии на вейп

Девушка из Петербурга получила травмы после курения вейпа. Об этом сообщает Mash.

15-летняя пострадавшая купила новую жидкость и, залив в устройство, стала парить. Спустя несколько часов ее самочувствие ухудшилось. У подростка появилась боль в горле, наблюдалась нехватка воздуха. Помимо этого, на коже появилась сыпь и волдыри.

«От каждого прикосновения у нее слезала кожа», – говорится в публикации.

Прибывшие на место медики подключили школьницу к аппарату ИВЛ и направили в больницу, где у пострадавшей диагностировали токсический некролиз. Девушка попала в реанимацию.

Медикам удалось спасти девушку, однако из-за серьезных повреждений на коже ей предстоит пластическая операция.

По данным Telegram-канала, подобным образом на вейпы могут реагировать 10-15% потребителей. В жидкости содержатся вредные вещества, которые могут вызывать аллергию.

