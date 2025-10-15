На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума вводит новые льготы для участников СВО

«Ъ»: ГД приняла в первом чтении законопроекты о новых льготах для участников СВО
Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, которые предусматривают новые льготы для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первый законопроект предусматривает право военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом, кроме такси, к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.

Вторая инициатива позволит детям военнослужащих сохранять льготы и пособия в период между окончанием школы и поступлением в вуз. В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время дети военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, участников добровольческих формирований и сотрудников правоохранительных органов, достигшие 18 лет, между завершением обучения в школе и поступлением в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования остаются без социальных гарантий и компенсаций.

Кроме того, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий предоставить право на льготное получение жилья военнослужащим, включая уволенных с службы, воспитывающим ребенка-инвалида старше 18 лет, проживающего совместно с ними.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все вопросы, связанные с проведением СВО, рассматриваются в приоритетном порядке.

14 октября стало известно, что депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц процентов по банковским вкладам для ряда категорий граждан. Льгота коснется многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и членов их семей.

Ранее Путин поддержал идею расширить выдачу земельных участков ветеранам СВО.

