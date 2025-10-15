На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина вышла из комы и рассказала, что жених, потративший $28 тыс. на лечение, ее избил

Китаянка вышла из комы и рассказала, что бойфренд избил ее до потери сознания
SCMP

Линь Инин из провинции Ляонин пришла в сознание после полугода в коме и рассказала, что ее избил до потери сознания собственный бойфренд, который потратил на ее лечение $28 тысяч, пишет South China Morning Post.

Линь познакомилась с Лю Фэнхэ в 2013 году через интернет, но вскоре отношения приняли трагический оборот: Лю позвонил отцу девушки и сообщил, что она «упала» в магазине и ударилась головой.

Врачи диагностировали у китаянки тяжелую черепно-мозговую травму, после чего она впала в кому. Лю два месяца ухаживал за ней в больнице, потратил около $28 тысяч на лечение и стал героем китайских СМИ — его называли «самым преданным бойфрендом».

Однако, когда Инин пришла в сознание, она рассказала родственникам, что ее травмы — результат жестокого избиения Лю. По словам девушки, он ударил ее скалкой по голове после того, как она испортила несколько подносов хлеба в их пекарне.

«Я помню, как падала, как из ушей шла кровь, и я теряла сознание», — вспоминала Линь.

Мужчину арестовали. На допросе он не выразил раскаяния, заявив, что «сделал все, чтобы искупить вину». Суд приговорил Лю к трем годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком и обязал выплатить семье Линь $35 тысяч в качестве компенсации.

Ранее переживший клиническую смерть британец рассказал о своих ощущениях.

