Женщина ударилась головой и впала в кому, оступившись на лестнице в российском городе

«Клопс»: в Калининградской области женщина впала в кому, оступившись на лестнице

В Калининградской области 50-летняя женщина оступилась на лестнице, ударилась головой и впала в кому. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 27 сентября в городе Гусеве. Женщина спускалась со второго этажа в подъезде дома, оступилась и упала, сильно ударившись головой. В результате она потеряла сознание, у нее началось кровотечение из носа и ушей.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и травму грудной клетки. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Она впала в кому.

