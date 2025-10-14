Омич поссорился с женой и, облив горючим, поджег

В Омске мужчину задержали за поджог жены после ссоры

Жителя Омска подозревают в поджоге супруги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Перелета. По версии следствия, у мужчины произошел конфликт с возлюбленной. Во время ссоры омич облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате и помещение, и женщина загорелись. У последней диагностировали серьезные ожоги, быстро прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь. Благодаря их действиям пострадавшую спасли.

В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится под стражей. Следователи тем временем проводят мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Красноярском крае пьяный мужчина во время ссоры с супругой облил бензином ее и машины, и поджег. В результате огонь перекинулся на дом, гараж с трактором и грузовиком. Всего пожар охватил площадь 82 квадратных метра.

Ранее сельчанка узнала, что муж живет с соседкой, и подожгла ее дом.