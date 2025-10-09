На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час

UPI: австралийка за час подтянулась 733 раза и установила рекорд Гиннесса
true
true
true
close
Guinness World Records

В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час, пишет UPI.

32-летняя австралийская спортсменка Джейд Хендерсон вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение, которое держалось почти десять лет. За один час она выполнила 733 подтягивания, превысив предыдущий рекорд в 725 повторений, установленный в 2016 году другой австралийкой — Евой Кларк.

Чтобы достичь нового мирового результата, Хендерсон делала в среднем более 12 подтягиваний в минуту. Спортсменка призналась, что стремилась проверить пределы своих физических возможностей.

«Мне всегда нравилась идея делать то, что не делал никто раньше. Я хотела увидеть, на что способны мой разум и тело», — рассказала она.

Изначально Джейд планировала побороться за рекорд в 24-часовом формате, однако серьезная травма изменила ее планы. Во время одной из тренировок она выполнила 3500 подтягиваний за 12 часов, после чего получила частичный разрыв бицепса и сухожилия. После шести недель восстановления австралийка решила сосредоточиться на часовом рекорде, чтобы избежать повторных повреждений.

«Я не ставила перед собой конкретное число. Я знала, что побить 725 повторений будет невероятно сложно, поэтому просто старалась сделать чуть больше», — отметила Хендерсон.

Ранее вьетнамец 30 лет не стриг ногти и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами