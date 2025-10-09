В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час, пишет UPI.

32-летняя австралийская спортсменка Джейд Хендерсон вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение, которое держалось почти десять лет. За один час она выполнила 733 подтягивания, превысив предыдущий рекорд в 725 повторений, установленный в 2016 году другой австралийкой — Евой Кларк.

Чтобы достичь нового мирового результата, Хендерсон делала в среднем более 12 подтягиваний в минуту. Спортсменка призналась, что стремилась проверить пределы своих физических возможностей.

«Мне всегда нравилась идея делать то, что не делал никто раньше. Я хотела увидеть, на что способны мой разум и тело», — рассказала она.

Изначально Джейд планировала побороться за рекорд в 24-часовом формате, однако серьезная травма изменила ее планы. Во время одной из тренировок она выполнила 3500 подтягиваний за 12 часов, после чего получила частичный разрыв бицепса и сухожилия. После шести недель восстановления австралийка решила сосредоточиться на часовом рекорде, чтобы избежать повторных повреждений.

«Я не ставила перед собой конкретное число. Я знала, что побить 725 повторений будет невероятно сложно, поэтому просто старалась сделать чуть больше», — отметила Хендерсон.

Ранее вьетнамец 30 лет не стриг ногти и попал в Книгу рекордов Гиннесса.