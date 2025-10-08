Пьяный россиянин заживо сжег сожительницу с двумя детьми в их доме

В Курганской области заживо сожгли женщину с двумя детьми вместе с домом

В Курганской области женщину с двумя детьми заживо сожгли вместе с домом, еще один ребенок попал в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 октября в деревне Смолино на Центральной улице. По предварительной версии следствия, 24-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с 58-летней сожительницей облил бензином снаружи жилой дом, где они проживали, и совершил поджог. В результате возгорания погибли женщина и двое малолетних детей. Еще одного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следственные органы намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело по пп. «а,в,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом. Также организована проверка действий должностных лиц органов системы профилактики.

