На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Москвы озаботились судьбой двух сбежавших попугаев

«112»: в Москве местные жители второй месяц пытаются поймать сбежавших попугаев
true
true
true

В Москве местные жители второй месяц пытаются поймать сбежавших попугаев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Александрийский и индийский попугаи были замечены в районе метро «Бабушкинская» с разницей более чем в месяц. По словам местных жителей, птиц часто видят на ветках деревьев, а ночуют они в частных и дворовых голубятнях, пугая местных голубей. От голода они иногда вынуждены питаться пожелтевшими листьями. При этом попугаи не подпускают людей к себе, дружат с голубями, а с воронами «воюют».

Местные жители обеспокоены судьбой попугаев — из-за похолодания и нехватки пищи их жизнь находится под угрозой, тогда как хозяин птиц до сих пор не найден. Соседи продолжают наблюдать за пернатыми и просят помочь в их спасении, отмечая, что со временем поймать птиц становится все труднее: после побега они быстро привыкают к жизни на улице.

В августе в Англии говорящий попугай помог полиции разоблачить банду наркоторговцев.

Ранее попугай заменил будильник в iPhone и стал интернет-звездой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами