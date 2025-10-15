Жители Москвы озаботились судьбой двух сбежавших попугаев

В Москве местные жители второй месяц пытаются поймать сбежавших попугаев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Александрийский и индийский попугаи были замечены в районе метро «Бабушкинская» с разницей более чем в месяц. По словам местных жителей, птиц часто видят на ветках деревьев, а ночуют они в частных и дворовых голубятнях, пугая местных голубей. От голода они иногда вынуждены питаться пожелтевшими листьями. При этом попугаи не подпускают людей к себе, дружат с голубями, а с воронами «воюют».

Местные жители обеспокоены судьбой попугаев — из-за похолодания и нехватки пищи их жизнь находится под угрозой, тогда как хозяин птиц до сих пор не найден. Соседи продолжают наблюдать за пернатыми и просят помочь в их спасении, отмечая, что со временем поймать птиц становится все труднее: после побега они быстро привыкают к жизни на улице.

