Говорящий попугай выдал своего хозяина-бандита и его подельников

В Англии говорящий попугай помог полиции разоблачить банду наркоторговцев, сообщает издание Lancashire Telegraph.

На этой неделе суд в Блэкпуле, графство Ланкашир, приговорил к общему сроку свыше 103 лет заключения 15 человек, включая 35-летнего Адама Гарнетта, который управлял поставками наркотиков класса А, уже находясь в тюрьме. Гарнетт и его сообщники действовали с февраля 2023 по июль 2024 года, распространяя героин, крэк-кокаин, кетамин и каннабис.

Во время обыска в тюремной камере Гарнетта были найдены несколько мобильных телефонов и Wi-Fi-роутеры, что позволило выявить связь с участниками ОПГ — Далбиром Сандху, Шеннон Хилтон, Джейсоном Джеррандом и другими. У подозреваемых изъяли наркотики, крупные суммы наличных и телефоны.

Полицейские разоблачили банду благодаря попугаю по кличке Манго, который принадлежит девушке Гарнетта, Шеннон Хилтон. На записи птица повторяла фразу «два по цене 25». Как выяснилось, это было кодовое выражение, используемое при продаже наркотиков. Также на видео, найденных в телефоне Шеннон, были показаны наркотики и вырученные деньги.

В итоге Гарнетт получил 19 лет и 6 месяцев за организацию наркобизнеса сверх уже отбываемого 15-летнего срока. Другие участники группировки получили от 7 до 12 лет заключения.

