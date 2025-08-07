На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Говорящий попугай выдал своего хозяина-бандита и его подельников

В Великобритании говорящий попугай раскрыл преступную сеть из 15 человек
true
true
true
close
Daria_vg/Shutterstock/FOTODOM

В Англии говорящий попугай помог полиции разоблачить банду наркоторговцев, сообщает издание Lancashire Telegraph.

На этой неделе суд в Блэкпуле, графство Ланкашир, приговорил к общему сроку свыше 103 лет заключения 15 человек, включая 35-летнего Адама Гарнетта, который управлял поставками наркотиков класса А, уже находясь в тюрьме. Гарнетт и его сообщники действовали с февраля 2023 по июль 2024 года, распространяя героин, крэк-кокаин, кетамин и каннабис.

Во время обыска в тюремной камере Гарнетта были найдены несколько мобильных телефонов и Wi-Fi-роутеры, что позволило выявить связь с участниками ОПГ — Далбиром Сандху, Шеннон Хилтон, Джейсоном Джеррандом и другими. У подозреваемых изъяли наркотики, крупные суммы наличных и телефоны.

Полицейские разоблачили банду благодаря попугаю по кличке Манго, который принадлежит девушке Гарнетта, Шеннон Хилтон. На записи птица повторяла фразу «два по цене 25». Как выяснилось, это было кодовое выражение, используемое при продаже наркотиков. Также на видео, найденных в телефоне Шеннон, были показаны наркотики и вырученные деньги.

В итоге Гарнетт получил 19 лет и 6 месяцев за организацию наркобизнеса сверх уже отбываемого 15-летнего срока. Другие участники группировки получили от 7 до 12 лет заключения.

Ранее собака спасла жизнь хозяину, учуяв у него проблемы с сердцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами