В Англии общественный туалет переделали в отель

OC: бывший общественный туалет в Оксфорде переделали в бутик-отель
Depositphotos

В Англии общественный туалет переделали в отель, пишет Oddity Central.

В центре Оксфорда, на Сент-Джайлс-роуд, появился отель The Netty, который раньше был общественным туалетом. Здание, построенное еще в 1895 году во времена королевы Виктории, более века служило мужским туалетом и лишь в 2008 году было закрыто из соображений безопасности.

После многих лет забвения владелец решил вдохнуть в старое помещение новую жизнь. Сегодня The Netty — уютный бутик-отель, считающийся одним из самых необычных мест для проживания в Оксфорде.

«Мы хотели создать пространство для путешественников, которые ищут персонализированный опыт. Здесь каждая деталь продумана, чтобы сохранить дух истории и при этом сделать пребывание комфортным», — рассказала менеджер отеля Ана Пиньейру

Отель предлагает всего две комнаты, стоимость проживания — от £170 за ночь. Здесь нет ресепшена, ресторана или обслуживания номеров, но гостей встречают бесплатным коктейлем и круглосуточной «горячей линией» для любых вопросов.

Интерьер оформлен в современном минималистичном стиле, но с уважением к истории здания.

Ранее стало известно, что в некоторых туалетах Китая нельзя получить бумагу без просмотра рекламы.

